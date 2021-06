Share on Twitter

Contagio da Covid, lieve diminuzione dei casi nella maggior parte dei comuni, fatta eccezione per Montenero di Bisaccia a causa di due focolai,tuttavia sotto controllo. E’ la situazione fotografata dall’Asrem, con la mappa del contagio aggiornata al 27 giugno. E’ ancora Campobasso il centro più colpito, con 23 attualmente positivi, 8 in meno rispetto alla scorsa settimana. Seguono Montenero di Bisaccia con 11 casi, Isernia con 10. Sono 117 i Comuni Covid free mentre il virus è presente in 19 Comuni.

IL CONTAGIO COMUNE PER COMUNE