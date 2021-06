Corso principale di Trivento diventa una pista per moto, sfiorata la tragedia. È quanto accaduto qualche sera fa lungo il corso Beniamino Mastroiacovo di Trivento, in pieno centro abitato. Alcuni giovani residenti, in sella alle moto, hanno iniziato la scorribanda, riprendendo tutto con il cellulare. Uno di loro ha ben pensato di impennare ma il risultato è andato molto vicino a quella che poteva essere una vera e propria tragedia: ha perso il controllo dello scooter, rovinando a terra per alcune decine di metri. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Pasquale Corallo, “da sindaco e padre posso dire che mi dispiace per quello che è accaduto e la fortuna ha voluto che non ci siano state conseguenze – ha detto Corallo – ma certamente è una bravata che sia da monito per gli altri, affinché non si ripetano tali comportamenti. Mi appello alla responsabilità di tutti e aggiungo che mi interfaccio costantemente con gli organi preposti alla sicurezza stradale. I carabinieri della locale caserma stanno portando avanti le indagini per fare totale chiarezza su quanto accaduto. Come amministrazione comunale – conclude Corallo – facciamo tutti gli sforzi per dare un’immagine positiva della nostra splendida città e purtroppo questi accadimenti vanno nella direzione contraria”.