Variazione del bilancio di previsione, convocato il consiglio comunale di Trivento. Si terrà lunedì 28 giugno, alle ore 14.00, la seduta di consiglio comunale in modalità telematica per la discussione di diversi punti messi all’ordine del giorno, tra cui la variazione del bilancio di previsione. Oltre al bilancio, il sindaco Corallo ha convocato l’assise civica per i seguenti argomenti: approvazione modifiche regolamento Tari; servizio di gestione rifiuti urbani – approvazione piano economico finanziario Tari per l’anno 2021; servizio di gestione rifiuti urbani – approvazione piano tariffario della Tari per l’anno 2021 e delle relative scadenze; Tari 2021 – agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche per Covid-19; variazione al bilancio di previsione 2021/2023. ratifica della delibera di Giunta comunale n. 76 in data 12 maggio 2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; bilancio di previsione 2021/2023. variazione di bilancio con applicazione di avanzo accantonato e vincolato; rendiconto esercizio 2020 – rettifica allegato 2 determinazione avanzo di amministrazione vincolato; interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali; comunicazioni del sindaco.