La cultura del cibo ‘Made in Italy’ sotto l’ombrellone. Olio, tartufo, biscotti, pasta e ventricina, sono tra i tanti prodotti molisani tipici da spiaggia. L’iniziativa promossa dal Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio su tutto il territorio nazionale è stata patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo.

Anche in Molise, in riva al mare, la promozione delle tipicità.La vacanza come occasione di conoscenza dei luoghi che associano alla bellezza del nostro litorale la degustazione di specialità locali.

Sapori che inebriano e che soddisfano il palato di quanti il Molise vogliono scoprirlo, fino in fondo.