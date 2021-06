Una petizione indirizzata al Presidente del Consiglio Draghi affinchè i medici di Emergency possano arrivare in Molise. E’ questo l’oggetto di una iniziativa assunta dal Forum per la Sanità Pubblica di qualità per sopperire, seppure in via transitoria, alla ormai cronica assenza di personale medico nelle strutture ospedaliere della regione.

Il Forum, dice Italo Testa, ha già avuto una interlocuzione in tal senso con Emergency ma occorre – così hanno fatto sapere dall’organizzazione guidata da Gino Strada – l’intervento e la richiesta dirette del Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo chiesto alla commissaria alla sanità Degrassi di intervenire ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Stessa cosa con i parlamentari molisani ma soltanto in due, Testamento e Ortis, ci hanno risposto positivamente.

La politica regionale su questo dovrebbe intervenire, dice sempre Testa, ma nell’inerzia e nell’attesa dei concorsi annunciati è necessario affrontare le necessità inderogabili. Per questo l’idea di una petizione. Il documento può essere già sottoscritto online sulla piattaforma change.org e nei prossimi giorni sarà possibile farlo anche in presenza nei banchetti che verranno approntati nei principali centri regionali.