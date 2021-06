Il recital itinerante “La Divina Commedia in 100 borghi” farà tappa anche a Capracotta. La cittadina altomolisana, infatti, si prepara a omaggiare l’opera dantesca presso il suggestivo scenario del Belvedere della Chiesa Madre.

A comunicarlo è stato il Sindaco Candido Paglione tramite una nota social: “La Divina Commedia in 100 Borghi fa tappa a Capracotta. L’iniziativa pensata per commemorare il 700esimo anniversario della nascita di Dante si terrà domenica 27 giugno, presso il Belvedere della Chiesa Madre, con inizio alle 12. ‘La Divina Commedia in 100 borghi’ è una bellissima manifestazione che si sviluppa nell’arco di 100 giorni, presso altrettanti borghi d’Italia.

Con essa si vuole ribadire l’importanza dell’opera di Dante nella cultura e nella lingua italiana contemporanea e lo si vuole fare tra la gente di quelle piccole realtà che sono a rischio spopolamento. La intendiamo dunque come un ulteriore momento per ribadire la nostra volontà di non fermarci ma di lottare per sopravvivere e rilanciarci.

Inutile dire che abbiamo accolto con molto favore ed entusiasmo la proposta di ospitare questa manifestazione e ci auguriamo che, nonostante la cautela che ancora dobbiamo avere, i nostri concittadini partecipino, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.“