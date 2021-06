Si riparte con cautela e nel pieno rispetto delle normative Anti Covid a Fornelli, dove l’amministrazione comunale ha attivato una serie di iniziative per vivere e far vivere il centro storico con arte e romanticismo.

Questa mattina, contemporaneamente in tutta Italia, è stata aperta la manifestazione artistica “Una boccata d’arte”: 20 artisti in esposizione nei Borghi piu’ Belli d’Italia. A Fornelli, all’interno dell’Auditorium di Via Dei Martiri ha presentato al pubblico la sua mostra fotografica “L’unica Danza”, l’artista Alberto Selvestrel. 150 scatti in controluce, all’interno di grotte marine, per offrire allo spettatore il contrasto tra la staticità delle rocce e l’evoluzione continua del mare.Tutto diventa onda.

Week end ricco di eventi per Fornelli che punta tutto sulla valorizzazione del centro storico cittadino anche attraverso l’iniziativa Notte romantica edizione 2021.