Dopo settimane in cui si sono registrati pochi contagi, il bollettino odierno della Asrem non regala buone notizie. 18 le persone positive: 6 di Montenero di Bisaccia, 4 di S. Salvo, 2 di Isernia e Tavenna, 1 – rispettivamente – di Vasto, Guardialfiera, S. Martino in pensilis e Campolieto.

Nuovo cluster a Montenero di Bisaccia. 14 i positivi, già vaccinati, tutti ospiti di una casa di riposo, Villa S. Maria. Non tutti sono residenti a Montenero, come si evince dal bollettino Asrem. E’ già iniziato il tracciamento per risalire alla rete di eventuali contatti. La fonte del contagio, una persona (risultata positiva) che sta effettuando il tirocinio nella residenza per anziani; a seguito dei tamponi effettuati agli anziani sono emerse le positività al Covid.

Nessun ricovero e nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 9.

Restano 8 le persone ricoverate, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli.