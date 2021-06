A Campobasso, nella splendida cornice di villa de Capoa, su domanda degli sposi, è stato celebrato il primo matrimonio fuori dalla casa comunale. Un momento che è diventato così decisamente importante non solo per i due giovani sposi campobassani, ma anche per la storia amministrativa del Comune di Campobasso. A celebrare il matrimonio è stato il consigliere comunale del PD, Giose Trivisonno, anch’egli, come gli sposi, visibilmente emozionato. “Offrire la possibilità di usufruire per questo genere di cerimonie di una serie di spazi e luoghi della nostra città – ha detto il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, Nicola Simonetti, uno dei redattori del nuovo regolamento comunale approvato lo scorso dicembre – è un modo anche per divulgare la conoscenza del patrimonio artistico cittadino in modo più ampio.”