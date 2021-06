Settant’anni istriana, con un curriculum di tutto rispetto. Flori Degrassi, è arrivata in Molise per dare una svolta alla sanità regionale, da una dozzina d’anni in regime di commissariamento.

Prima di occupare l’ufficio di via Genova, era direttore generale della Asl 2 di Roma, una delle più grandi d’Italia per bacino d’utenza.

Dal 31 marzo, giorno del suo arrivo, le sue uscite pubbliche si contano sulle dita di una mano. Per questo il Movimento cinque stelle, che non ha sempre sostenuto l’impostazione commissariale della sanità mettendosi di traverso alla nomina presidenziale di Toma, così come invece era avvenuto per gli ultimi due presidenti Frattura e Iorio, oggi parla di un vuoto nella comunicazione con la responsabile della sanità. Per il 5 stelle Greco la Commissaria non accoglie gli inviti alconfronto, parlando di sgarbo istituzionale

Altro tema caldo, quello dei precari a partita Iva, per i quali non c’è stata alcuna possibilità di avere una continuità lavorativa. Nonostante le mozioni approvate dal consiglio, ha ribadito Greco, la vicenda non ha avuto la conclusione che meritava per responsabilità precise individuate nel vertice di via Petrella. Le strade, tuttavia, non sono ancora del tutto precluse per Greco un percorso è ancora possibile