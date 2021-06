Il Comune di Roccasicura, proseguendo il percorso iniziato con l’adesione alla rete nazionale ‘Costruiamo gentilezza’, ha aderito alla ‘Settimana nazionale delle panchine viola’.

La ‘Settimana nazionale delle panchine viola’ rappresenta, un’opportunità per le cittadine e i cittadini (bambini e adulti) e per lo sport per far conoscere l’importanza della gentilezza e per accrescere il benessere delle comunità, affinché diventi un’abitudine sociale diffusa.

Appuntamento con l’inaugurazione per sabato 26 giugno, alle ore 12 presso il parco giochi della di Roccasicura, dove contestualmente alla realizzazione della panchina viola vi sarà il coinvolgimento di alcuni volontari in un progetto di cittadinanza attiva, attraverso la riqualificazione di parte dell’arredo urbano al fine di stimolare al rispetto dello spazio pubblico.

“Prendersi cura del bene pubblico è un atto di gentilezza ed è con questi piccoli gesti che cerchiamo di far conoscere l’importanza della gentilezza nella nostra comunità affinché diventi un’abitudine sociale diffusa”, dichiarano dal Comune di Roccasicura.

Alla cerimonia di inaugurazione, a cui è invitata tutta la cittadinanza, seguirà un piccolo aperitivo offerto dalla Pro loco, dal Centro memoria e tradizioni, dall’Avis e dal ‘LabOratorio Amici di Gesù’.

L’iniziativa delle panchine viola deriva dalla panchina in quanto spazio che, comunemente, richiama momenti di incontro ricreativi, di sport, di relax e socializzazione.

La scelta simbolica del colore viola nasce poiché tale colore è il risultato dell’unione del blu (profondità) e del rosso (concretezza), e dunque ben identifica la gentilezza.