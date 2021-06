Share on Twitter

Tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 30 giugno 2021 alle ore 18, il Consiglio comunale di Agnone. In discussione nella storica sede di Palazzo San Francesco 5 punti all’ordine del giorno.

L’Amministrazione comunale, del gruppo “Nuovo Sogno Agnonese”, guidata dal Sindaco Daniele Saia si confronterà con i gruppi d’opposizione, “Agnone Identità e Futuro” e “Esserci”, in merito a temi importanti per la comunità.

Ecco di seguito gli argomenti di discussione: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione nuovo Regolamento TARI, Piano Economico Finanziario (PEF) TARI ARERA 2021 – Approvazione e modifiche al bilancio di previsione 2021 con applicazione avanzo vincolato, Determinazione Aliquote TARI, rate e scadenze, Regolamento per l’uso degli automezzi comunali – Approvazione e Regolamento per l’istituzione del Corpo di Polizia Municipale – Modifiche e integrazioni.