Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di scoprimento del monumento dedicato ai caduti in servizio dell’Arma dei Carabinieri, collocato al centro della rotatoria prospiciente il Centro commerciale Monforte in Via Colle delle Api a Campobasso, non molto distante dalla Caserma “E. Frate”, dove ha sede la Scuola allievi Carabinieri.

All’evento sono intervenute le massime autorità civili, militari e religiose, fra le quali il vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata, Enzo Bernardini. Presenti anche la vedova e il figlio del carabiniere Elio Di Mella, Medaglia d’oro al valor civile, barbaramente ucciso in un agguato il 7 ottobre 1982 mentre stava trasferendo un pregiudicato della criminalità organizzata dalla Casa circondariale di Campobasso al Tribunale di Avellino.

L’opera, dal titolo “Memory”, è del maestro molisano di Torella del Sannio, Fernando Izzi, conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali, soprattutto in Francia, per la sua particolare arte scultorea in ferro battuto e acciaio. È stata realizzata con materiale misto, marmo, pietra di Trani e acciaio. Consta di tre elementi che, nelle intenzioni dell’autore, rappresentano il sacrificio del dono della vita, la fiamma della fedeltà ai valori dell’Arma e della Repubblica, la ricompensa per l’attività meritoria compiuta.

«Un giusto e doveroso riconoscimento – le parole del presidente Toma – per quanti, fedeli interpreti dei principi democratici e costituzionali, hanno servito lo Stato e garantito la sicurezza della popolazione con alto senso di responsabilità, dedizione, spirito di sacrificio, anteponendo il bene collettivo a quello della propria persona, anche a costo della vita. Con questa scultura monumentale li ricordiamo a imperitura memoria e rendiamo loro onore».