L’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco promuove per questa estate, per i bambini, un progetto di campo estivo ricco di attività .

“Le Indicazioni ministeriali sono state chiare sulla necessità di offrire un supporto psicologico e didattico agli studenti e alle famiglie, considerando come emergenziale il grado di disagio derivato dalle limitazioni dovute alla diffusione del Covid 19 che ha messo a dura prova il normale e progressivo processo di crescita culturale, emotiva e psicologica degli studenti.” – riferisce in un comunicato la Prof.ssa Marilena Ferrante.

“Momenti che hanno segnato un solco nella vita interiore, nel vissuto personale e che, inevitabilmente hanno avuto ripercussioni sociali importanti determinate dalla negazione della libera espressione nel gruppo dei pari e dello scambio proficuo derivato dal rapporto di scambio relazionale, emotivo ed empatico.

La nostra istituzione scolastica, da sempre vicina alla realtà sociale, considerando la scuola la fondamentale agenzia educativa unitamente alla famiglia , e conscia della responsabilità educativa e didattica che impone l’esaltazione del ben-essere del singolo studente che fa da contagio alla diffusione della capacità empatica , alla base della costruzione di una società solida ed eticamente evoluta, ha messo in campo tutte le risorse interne ed esterne che ruotano intorno alla scuola per promuovere la realizzazione di spazi , tempi e contenuti adeguati allo scopo : la riappropriazione dell’identità sociale e culturale post-Covid.

Le molteplici proposte, di carattere laboratoriale e perciò volte in primis al recupero e al potenziamento delle abilità sociali, sono state strutturate in base alle esigenze della nostra comunità scolastica, privilegiando le richieste delle famiglie e degli alunni , previo monitoraggio indirizzato all’utenza della scuola.”

“Riavviciniamoci con …ARTE

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere ed interpretare l’arte nei suoi vari aspetti, anche attraverso la sua riproducibilità ed reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorirà un rapporto dinamico con l’arte, attraverso esperienze laboratoriali, collaborazione con specialisti del settore e partenariato con licei artistici, per un coinvolgimento attivo e inversivo degli alunni. Le attività offriranno la possibilità di riprodurre manufatti in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti di vario tipo.

TeatriAmo

Il teatro ha sempre avuto una particolare valenza pedagogica, in grado di rispondere adeguatamente alle finalità educative e culturali della scuola e ai bisogni formativi dei singoli alunni e, in quanto forma d’arte corale, consente il lavoro di gruppo facilitando la collaborazione e l’apertura verso l’altro, in vista di un obiettivo comune. Dopo mesi in cui, a causa di un nemico invisibile, si sono bruscamente interrotte le relazioni interpersonali, risulta necessario far riappropriare i bambini dei loro spazi, permettendo loro di riallacciare rapporti tra pari ma, soprattutto, di manifestare sentimenti, emozioni, stati d’animo, gioie e paure.

Tale progetto mira a promuovere un percorso di crescita culturale e sociale, che favorisca la consapevolezza dell’importanza dello “stare bene insieme”. Il progetto si propone, inoltre, di sviluppare metodologie e modelli formativi atti a coniugare il curricolo scolastico e le esperienze di vita e di cittadinanza attiva, nonché di ripensare gli spazi educativi.

Il percorso formativo proposto, pertanto, è finalizzato alla promozione delle attività teatrali a scuola, con l’intento di motivare i bambini ad apprendere in maniera ludica, cercando di ridurre i filtri affettivi.

Molteplici gli obiettivi tra cui: favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca, potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione corporea e musicale, promuovere il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri, migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando l’autocontrollo e l’autostima. Inoltre stimolando la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente sarà possibile potenziare lo sviluppo psico-fisico, affettivo, linguistico e relazionale e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica. L’aspetto olistico del teatro ha come obiettivo primario quello di favorire l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze. Il laboratorio rappresenterà il modello privilegiato di approccio al teatro, superando il tradizionale modello di lavoro in classe, realizzando atelier per l’organizzazione delle attività in gruppi flessibili e interoperanti tra loro. Nel laboratorio si svolgeranno attività di lettura, interpretazione, manipolazione di testi, ideazione e scrittura del copione e recitazione di testi. Metodologie didattiche attive: brainstorming, roleplaying, giochi di simulazione, peer to peer, cooperative learning mediazione didattica tra pari. Gli ambienti di apprendimento saranno riorganizzati, al fine di creare un clima di inclusione e rendere maggiormente incisivi gli interventi e le strategie di potenziamento delle abilità. L’adozione di approcci didattici innovativi sarà supportata dalle nuove tecnologie e dalle risorse di apprendimento disponibili on line.

Corri, gioca e impara

Il concetto di “ Benessere”, in un periodo di forzata inattività come quello appena vissuto, non può non contemplare l’attività sportiva, per gli effetti positivi che genera, nonché il recupero di momenti di socializzazione ed inclusione che comporta. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende privilegiare le attività all’aperto ed incrementare la reazione tra i pari, la percezione dell’altro, riducendo ansia e stress attraverso pratiche motorie e sportive e la consapevolezza del proprio corpo in movimento.

La Scuola secondaria di primo grado ha inteso modellare la propria offerta formativa attraverso i seguenti percorsi modulari.

Identità e linguaggi

La crescita cultuale ed umana è alla base del sistema valoriale di una società in movimento. I molteplici linguaggi che animano la conoscenza umana diventano fulcro essenziale per l’attivazione del metodo conoscitivo che consente di entrare in contatto con il mondo nella sua complessità. L’azione della scuola si proietta come “ponte irrinunciabile” per l’acquisizione degli strumenti utili all’interpretazione della realtà nelle sue molteplici forme. Ritorna dunque insistente l’esigenza di appropriarsi di una propria identità sociale, culturale ed umana per promuovere un “Nuovo Umanesimo”. Il percorso immaginato si snoda attraverso un viaggio nella storia locale e globale, nella “ricercazione” di modelli archeologici dei tempi passati, nella sensibilizzazione alle emergenze ambientali, nella espressione teatrale e nel linguaggio della letteratura e della “Poesia”.

Sono pertanto previste convenzioni di partenariato con L’AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, l’ISarc- Isernia archeologia e cultura, il CAI (Club Alpino Italiano) e la Scuola di teatro ed Animazione. Inoltre ci saranno incontri con poeti, scrittori e cultori dell’Arte.

Queto laboratorio vuole garantire la relazione tra i pari attraverso il mondo esperienziale, il veicolo più significativo in un momento come questo in cui è difficile trattenere tra le dita la pratica dello “stare insieme per imparare”.

Perché come ci insegna Gerard de Nerval “L’esperienza di ciascuno è il tesoro di tutti”

La scuola come “Ben-essere”

In questo modulo saranno proposte attività sportive variegate, dal calcio all’atletica, alla pallavolo in conformità e in continuità con quanto ampiamente portato avanti nel “curriculum” della disciplina di Scienze motorie, che vede impegnati gli alunni della nostra scuola in attività di alto profilo, precedute da un percorso disciplinare intenso e qualificato , e che hanno come sbocco competizioni provinciali e regionali nelle varie forme di espressione motoria e sportiva.”