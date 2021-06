Sulla circolazione del Covid , il Molise è l’unica regione italiana ad essere considerata a rischio moderato, mentre per tutte le altre il pericolo di diffusione del virus è considerato basso. E’ quanto emerge dalla bozza settimanale del ministero della Salute che, in sostanza, conferma il dato della scorsa settimana per quanto riguarda la nostra regione. Tutte le regioni, comunque, hanno un Rt compatibile con lo scenario di tipo uno, nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in Terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione nelle terapie intensive in Italia è sceso al 4%, sotto la soglia critica.