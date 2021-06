Share on Twitter

Il bar tabacchi su corso Nazionale a Termoli è stato colpito da un provvedimento di chiusura di 5 giorni. Lo ha disposto il Questore di Campobasso dopo gli episodi di violenza che si erano verificati nei giorni scorsi. Nei video girati sui social si vedeva il proprietario del locale mentre aggrediva un cliente che aveva dato in escandescenza e che era stato cacciato in malo modo dall’attività dopo aver dato fastidio ad altri clienti. Il questore Conticchio ha deciso anche di emettere un provvedimento di divieto di avvicinamento al locale in questione da parte dell’uomo che si è reso protagonista dei disordini. Si tratta di un uomo di 56 anni di TERMOLI, già gravato da precedenti penali.