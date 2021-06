Chiuso il sipario sul campionato di A1 di Calcio a 5. La sesta finale di fila porta in dote all’Italservice Pesaro il quarto titolo consecutivo, il secondo scudetto della sua storia. Marchigiani campioni d’Italia ancora una volta, un bis strameritato per quello fatto vedere nel corso del campionato e ovviamente delle fasi finali dei play off. Forti del 7-1 dell’andata, i campioni in carica hanno superato ancora il Meta Catania per 3 a 2, grazie alle reti di Cuzzolino, Taborda e Borruto. Mister Colini entra nella storia del calcio a 5, con il sesto scudetto (per la prima volta due con la stessa società) eguaglia il Mago Velasco. Honorio sempre più leggenda del futsal con l’ottavo titolo tricolore. Per il Pesaro campionato in bacheca dopo aver vinto anche la Coppa Italia, una stagione davvero esaltante per i marchigiani pronti a cercare il successo anche in Champions League nella prossima stagione.

Riparte con una rivoluzione l’Acqua e Sapone che dopo aver annunciato il nuovo allenatore, il pescarese Saverio Palusci al posto dell’isernino Fausto Scarpitti, ha comunicato la lista dei giocatori in uscita, che non rientrano più nei piani societari. Questo l’elenco con nomi eccellenti: Farias Dudu, Fabricio Calderolli, Lukaian Baptista, Rafael Rafinha, Rodrigo Trentin, Carlo Houenou e Francesco Mambella. Il Manfredonia neopromosso in serie A ha formalizzato un’offerta per Umberto Caruso che parlerà prima con l’Eboli. I campani, salutato mister Riquer, affideranno la panchina ad un altro tecnico sudamericano (il nome per ora resta top secret). In serie A il tecnico della Meta Catania dopo aver centrato la finale playoff per lo scudetto, persa con il Pesaro, potrebbe non restare all’ombra dell’Etna. Sempre in A1, il Lido di Ostia ha piazzato il primo colpo di mercato, si tratta dell’ex Comprensorio Medio Basento David Sanchez Tienda.

Infine parlando di casa nostra, anche il Cln Cus Molise è già al lavoro da tempo. La società universitaria ha confermato i pilastri della scorsa stagione, in primis il fuoriclasse Matheus Barichello, a seguire i brasiliani Debetio e Vinicius Oliveira. Conferma anche per il capitano, bandiera del club Antonio Di Stefano. Ci saranno anche altri giocatori che resteranno con la casacca cussina dopo l’ottima stagione disputata. La volontà della società è quella di ripartire dall’ossatura, ovviamente con coach Marco Sanginario in primis, e aggiungere un paio di elementi che possono far compiere il salto di qualità alla squadra. L’obiettivo è quello di confermarsi come mina vagante del torneo, e perché no provare a mantenere il piazzamento play off, con la speranza di rivedere il Palaunimol gremito, o almeno in buona capienza, alla ripresa delle ostilità