Assegno Unico e Universale, l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso organizza una giornata di formazione e approfondimento. La misura a sostegno dei nuclei familiari con figli approvata dal Governo, sarà attiva dal prossimo 1° luglio. L’evento si terrà il giorno venerdì 2 luglio 2021, dalle 9.30 alle 12. 30, presso l’Auditorium ex GIL, via Milano di Campobasso, con il Patrocinio della Regione Molise e del Comune di Campobasso, in collaborazione con il Gruppo AWA e l’UCI Coordinamento Regionale Molise. Il momento formativo è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è riconosciuto ai fini della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro. È possibile iscriversi al corso in presenza o al webinar al seguente link: https://educare.sicare.it/sicare/sicare_corsiaccreditati.php Saranno rilasciati crediti formativi ex-post, esclusivamente per chi fruirà dell’evento in presenza. Introduce e modera i lavori Vincenzo De Marco, Direttore Ambito Territoriale Sociale di Campobasso. Interverranno: Roberto Gravina, Sindaco del Comune di Campobasso e Presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso; Stefano Ugo Quaranta, Direttore Regionale INPS Molise; Daniela Grignoli, Presidente del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale – Università degli Studi del Molise; Antonio Federico, Deputato della Repubblica Italiana e Componente della Commissione Affari Sociali della Camera; Donato Toma, Presidente della Giunta Regionale del Molise. La formazione sarà tenuta da Alessandro Ciglieri, Esperto in Progettazione e Attuazione di Interventi Sociali, e tratterà tre argomenti: I benefici economici per le famiglie con figli a carico; L’assegno unico universale; Il Decreto “Ponte” “assegno temporaneo per i figli minori”.