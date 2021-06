Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha disposto con ordinanza n. 112/2021 misure e divieti per limitare la movida selvaggia. Le nuove regole si rivolgono a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio di bevande, in tutto il territorio comunale ed in tutti i giorni della settimana.

1. È vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, raccomandando altresì l’utilizzo di materiale biodegradabile;

2. È vietata la somministrazione o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

3. È fatto obbligo di chiudere entro le ore 02:00, anche nei fine settimana, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, e ciò in deroga all’ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2017 regolante gli orari di chiusura degli esercizi pubblici;

4. È fatto obbligo di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;

5. È fatto obbligo di rispettare scrupolosamente i limiti della superficie oggetto di concessione dehor, nonché di pulire la stessa attraverso il lavaggio giornaliero della pavimentazione e la raccolta continua di rifiuti e residui della consumazione da parte dei clienti, per esigenze igienico sanitarie e di decoro;

6. È fatto obbligo di prevenire, con ogni utile accorgimento, nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne all’esercizio, richiedendo, se necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine;

7. È fatto obbligo di provvedere, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o per altri motivi, a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni presenti all’esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo dei residenti;

8. È vietata, salvo specifiche autorizzazioni, qualsiasi diffusione sonora all’esterno dei locali effettuata con impianti e strumenti di ogni genere.