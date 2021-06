Installazione osservatorio meteorologico di Trivento, la giunta comunale dà il via libera. L’esecutivo di via Torretta ha autorizzato l’installazione dell’osservatorio meteorologico, da parte dell’associazione “Sannio meteo”. L’osservatorio realizza alcune specifiche attività e non solo quelle inerenti gli aspetti meteo. Oltre al monitoraggio meteorologico, supporto tecnico agli Enti pubblici preposti all’analisi dei dati acquisiti dalle reti meteorologiche, come la Protezione Civile, e divulgazione scientifica, rendendo pubblici i dati campionati e registrati dalla propria rete di rilevamento, l’osservatorio promuove il territorio del Molise-Sannio, grazie alla diffusione di una rete di webcam che svolge la duplice funzione di fornire un’informazione immediata ed intelligibile delle condizioni del tempo e della viabilità, anche in caso di neve, e di incrementare la popolarità dei comuni con le dirette in Web TV. La dotazione dell’osservatorio è costituita da una stazione di rilevamento meteorologico in grado di leggere e registrare i dati relativi alla temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, quantità ed intensità di pioggia, e una webcam HD in grado di inviare su internet un fotogramma ogni 60 secondi, oppure un filmato in modalità Live Streaming. Due sono le postazioni dell’osservatorio individuate. La prima, presso “Casa Nazario Florio”, ritenuta idonea ad ospitare una stazione meteo ed una webcam, grazie alla posizione panoramica. La seconda, presso l’edificio scolastico, ritenuta favorevole al monitoraggio dello stato della viabilità in caso di condizioni meteorologiche avverse e, al contempo, valida finestra sul paese a fini turistici.