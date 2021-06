L’imprenditore molisano Enrico Colavita e’ stato nominato consigliere incaricato per l’Europa di Federalimentare, da sempre in prima linea sui mercati esteri e nella rappresentanza associativa. Nato nel 1945 a Sante’Elia a Pianisi, e’ presidente della Colavita SpA, azienda produttrice di olio d’oliva, storicamente associata ad Assitol, l’Associazione Italiana dell’Industria olearia. Fin dall’ingresso in azienda, comprende l’importanza di far conoscere l’olio anche all’estero, lavorando alla crescita internazionale del brand familiare che, dal piccolo centro molisano, si amplia a Pomezia e, da li’, negli Stati Uniti, in Europa e nel Sud-Est asiatico. “L’agroalimentare, nonostante i successi degli ultimi anni, ha un grande potenziale ancora inesplorato nel Vecchio Continente”, fa sapere Colavita, secondo il quale l’Europa e’ il “nostro mercato naturale” dove c’e’ ancora moltissimo da fare. Obiettivo del consigliere e’ “mettere al servizio di Federalimentare la mia lunga esperienza all’estero, ascoltando le istanze degli imprenditori grandi e piccoli e aiutarli nella grande sfida della ripartenza, che in ambito europeo ed internazionale sara’ ancora piu’ dura”.