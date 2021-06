Share on Twitter

Notizia trapelata nelle ultime ore ma mancherebbe un atto ufficiale: temporaneamente non sarebbero più accettate visite di pazienti esterni all’ambulatorio di Cardiologia del San Timoteo di Termoli. Servizio usufruibile dai soli pazienti interni. La decisione sarebbe stata assunta per consentire al personale di svolgere le ferie estive. Al San Timoteo, infatti, sarebbero attualmente presenti 6 cardiologi in tutto, 4 dei quali avrebbero più di 60 anni. Un problema cronico di personale che interessa anche altri reparti.

La decisione avrebbe quindi provocato malcontento tra gli utenti.