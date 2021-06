L’Associazione agnonese “Sama – Salviamo Anime Mica Animali” ha lanciato un grido di aiuto via social per quanto concerne la gestione dei cani in difficoltà.

Il gruppo di volontarie ha comunicato di non poter ospitare ulteriori amici a quattro zampe nella loro struttura a causa di un sovraffollamento e per tal motivo si è rivolto al buon senso dei cittadini: “Questa è una richiesta di aiuto. Come sapete il nostro rifugio è una piccola realtà, e ora siamo davvero piene, ma davvero… e non possiamo ospitare più cani. Quindi, se trovate cani in difficoltà vi chiediamo una grandissima mano, ovvero di cercargli una sistemazione temporanea, ovviamente noi vi assisteremo in tutto ciò che c’è da fare per il cane in questione, e cominceremo a cercare adozione. Abbiate pazienza ma sia per legge, sia per il benessere dei cuccioli che già ospitiamo, ci troviamo costrette a pubblicare questo post. Vi ringraziamo con il cuore per tutto il sostegno che ci date.“