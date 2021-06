Novità sul fronte pubblico negli stadi di tutt’Italia. Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha confermato che dall’inizio della prossima stagione ci sarà la conferma del 25% di pubblico sugli spalti. Una buona notizia che conferma quello che abbiamo visto nelle ultime giornate di serie D con il Campobasso che ha potuto riaprire i cancelli di Selvapiana nelle gare contro Porto Sant’Elpidio e Atletico Terme Fiuggi. Dunque, nessuna regressione, anzi, ci sarà una graduale progressione per arrivare, successivamente, ad un incremento di percentuale. Concetto che applicato al Selvapiana, lo traduciamo con circa 2000 spettatori sugli spalti, almeno ad inizio stagione. I lavori allo stadio, praticamente ultimati, porteranno ad una capienza massima di 8000 persone, quindi al 25 percento, come da decreto governativo, potranno assistere alle gare dei lupi 2000 spettatori. Inoltre, il Comune di Campobasso ha già in programma altri lavori che entro il 2022 porteranno il Selvapiana a 15.000 unità. Ovviamente l’auspicio è che la pandemia possa regredire in modo definitivo per poter, gradualmente, riempire ogni posto disponibile.