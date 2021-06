Ieri pomeriggio il comunicato stampa della North Sixth Group, che fa riferimento ai soci minoritari del Campobasso, Matt Rizzetta e Nicola Cirrincione. In buona sostanza, i due imprenditori italo americani hanno voluto dire la loro in merito alla partecipazione societaria all’interno del Campobasso Calcio. Ricordiamo che la North Sixth Group è proprietaria del 11% delle quote dei lupi. La società americana ha presentato una lettera d’intenti alla Halley Holding, che fa riferimento a Mario Gesuè, con la volontà di acquisire la maggioranza del Campobasso Calcio. Al momento non c’è stata una risposta positiva e in tale ottica i soci americani, sempre tramite il comunicato stampa, hanno manifestato la volontà di non proseguire l’avventura con i colori rossoblu solo in veste di soci di minoranza. Inoltre, nella comunicazione, Rizzetta e Cirrincione, parlano di “iscrizione a rischio” e “posizione debitoria della società grossolanamente sottovalutata”. Questa in estrema sintesi la posizione della componente americana. Detto questo, le notizie di cui siamo a conoscenza sono di tutt’altra dimensione. Il Campobasso Calcio è al lavoro per organizzare la squadra per la prossima stagione e non vi è nessun dubbio sull’iscrizione al campionato di Lega Pro. Una condizione inesistente sotto ogni punto di vista.

Aggiungiamo che non avevamo dubbi sull’operato della società attuale. Piuttosto diversi dubbi nascono sui soci americani, oggettivamente le parole scritte nel comunicato rischiano, ad un orecchio poco attento, di far credere che il Campobasso sia in difficoltà economiche. Parlare di “iscrizione a rischio” è una dichiarazione assolutamente priva di fondamento e volutamente tesa a destabilizzare l’ambiente. Ma le chiacchiere se le porta il vento, Mario Gesue ha investito e lavorato in silenzio e assoluta serietà nel corso di questi anni. Non dimentichiamo tutti i sacrifici fatti per il Campobasso a partire dal ripiano di tutti i debiti accumulati dalle passate gestioni, circa un milione di euro. La piazza è a conoscenza del lavoro certosino che c’è alle spalle, prima del ritorno della squadra in Lega Pro, per questi motivi ci sentiamo di consigliare alla componente americana, rappresentata da Rizzetta e Cirrincione, di dimostrare realmente, con i fatti, il loro attaccamento a Campobasso ed al Molise, come scritto a lettere cubitali sul comunicato stampa. Non che non ci sia stato un impegno in questi mesi, questo assolutamente no, ma la serietà, la professionalità e la passione si dimostrano con il passare del tempo. In caso contrario ci troveremmo dinanzi a delle nuove meteore imprenditoriali che abbiamo visto nel corso di tantissimi anni.