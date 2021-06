Share on Twitter

Si è riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per discutere della programmazione dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.

Il Presidente Micone si è detto intenzionato a convocare la prossima riunione dell’Assise per martedì 29 giugno, alle ore 9:30.

Dopo aver ascoltato le varie richieste dei Capigruppo, lo stesso Presidente Micone ha deciso di organizzare i lavori della seduta con l’esame da parte dell’Aula degli argomenti relativi: ad un atto amministrativo urgente; alle interrogazioni dei Consiglieri che hanno ricevuto risposta scritta da parte della Giunta; e, quindi, a seguire, in base alla cronologia di giacenza, alle mozioni, agli ordini del giorno e alle interpellanze.