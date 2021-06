Al via domani mattina la possibilità di effettuare le adesioni alla campagna vaccinale per i ragazzi compresi nella fascia d’età 12-15 anni (nati nel 2009 e con 12 anni compiuti alla data di vaccinazione) e 15 anni (nati nel 2006). Sarà necessario collegarsi sulla piattaforma adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it e inserire i dati del minore (occorrono, come sempre, codice fiscale e numero di tessera sanitaria). Trattandosi di minori di 16 anni, l’adesione e la somministrazione del vaccino devono essere autorizzate da un genitore che esercita la responsabilità genitoriale. Quindi – fanno sapere dall’Asrem, per aderire il sistema chiede il nome, cognome, codice fiscale del ragazzo ed indirizzo di residenza oltre ai dati anagrafici obbligatori del genitore che compila l’adesione alla campagna vaccinale del minore. I ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori al centro vaccinale e qualora uno dei due non sia presente, l’altro deve essere munito di delega scritta con copia del documento di identità del delegante.

Una volta aderito verrà inviato un codice di prenotazione. un SMS avvrertirà poi quando, a che ora e il luogo dove il ragazzo potrà vaccinarsi.

Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Molise, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un Medico di famiglia o Pediatra di Libera Scelta convenzionato con il SSR della Regione Molise.

Altre informazioni possono essere reperite sulla piattaforma nella sezione FAQ e al numero del call center dedicato 0874-1866000.