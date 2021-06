La campana destinata alle Missioni Caraccioline della Pontificia Fonderia Marinelli è giunta nella Repubblica Democratica del Congo.

A testimoniarlo è una foto con allegata nota social dell’azienda agnonese che ritrae la cassa con la campana nei pressi della parrocchia di Mabolio a Beni.

L’opera, come spiegano dalla Fonderia, “è dedicata a San Giovanni Paolo II e doveva essere benedetta il 19 marzo del 2020, in occasione del 25esimo anniversario della visita di Papa Wojtyla in fonderia, con una celebrazione pubblica nella Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli di Agnone. Tutto purtroppo saltò a causa della pandemia e la messa e la benedizione si tennero in forma privata. Adesso è nella sua destinazione e siamo felici.”