I dati Covid con il bollettino diffuso dall’Asrem.

In leggera risalita il numero dei nuovi positivi nelle ultime ore che, su 328 tamponi refertati, sono 6: 2 di Campobasso, 2 di Montenero di Bisaccia e 1 rispettivamente di Guardialfiera e Tavenna. Un solo guarito riscontrato. Da registrare anche due ricoveri in Malattie Infettive al Cardarelli (una persona di Campobasso e una di Termoli), dove adesso ci sono 8 pazienti con il Covid, anche in questo caso si rileva una risalita delle ospedalizzazioni. Nessun dimesso e nessun decesso. Sale a 90 il numero degli attualmente positivi in Molise. Tasso di positività che sale anch’esso all’1,82%.

Sono 2848 i vaccini effettuati nelle ultime 24 ore, la maggior parte Pfizer (2133)