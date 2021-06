Giunge a conclusione l’anno scolastico 202/2021 per i bambini della scuola dell’infanzia di Capracotta. Ieri, infatti, per festeggiare l’arrivo delle vacanze, i piccoli studenti hanno tenuto una recita di fine anno.

Anche il Sindaco Candido Paglione, insieme alle maestre e ai genitori, ha preso parte all’iniziativa e ha sottolineato come i bambini siano stati in grado di trasmettere un messaggio di fiducia e speranza a tutti: “I bambini della scuola dell’infanzia hanno festeggiato la chiusura dell’anno scolastico con una bella manifestazione. La recita di fine anno, infatti, è sempre una grande gioia e un momento importante per la vita dei nostri bambini e della nostra comunità.

Non è una semplice rappresentazione, ma molto di più, perché assume un grande valore educativo, proprio come abbiamo visto oggi con i nostri ‘Piccoli eroi in movimento’. I bambini, con la loro semplicità, ci hanno trasmesso un messaggio di speranza per il futuro delle nostre comunità, invitandoci a guardare avanti con ottimismo. Un ringraziamento sincero alle maestre, a tutto il personale scolastico e ai genitori per questa bella giornata.“