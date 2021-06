Share on Twitter

Persistono gli abbandoni illeciti dei rifiuti di ogni tipo sul territorio comunale, nelle zone periferiche così come nel centro cittadino. Diversi gli interventi di rimozione dei rifiuti da parte della Rieco Sud negli ultimi giorni. Solo nell’arco della mattinata di oggi 23 giugno sono stati rimossi ingombranti, valigie rotte, materassini gonfiabili e buste di indifferenziata in diversi punti della città, tra cui il parcheggio di Giorgione, la zona dell’ospedale nuovo e c.da Marinelle.

“L’abbandono dei rifiuti è fonte di degrado per l’ambiente e per la città di Termoli – afferma l’Assessore al ramo Rita Colaci – oltre ad essere un comportamento illecito che comporta un aumento dei costi per la gestione dell’igiene urbana che il Comune, e di conseguenza i cittadini, devono sostenere. Un territorio sano e pulito deve diventare una priorità di tutti noi, al fine di preservare la nostra sicurezza e quella dei nostri figli”.