Episodio inquietante quello accaduto nella serata del 22 giugno all’altezza del casello A14 di Termoli, lungo la statale 87. Un uomo è stato ritrovato ferito in una scarpata in circostanze poco chiare. Secondo le prime informazioni sarebbe stato buttato giù da un veicolo in fase di manovra. Si tratterebbe di un furgone rosso su cui sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine. L’uomo, ferito, è stato trasferito all’ospedale San Timoteo di Termoli, in stato di choc.