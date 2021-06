L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha pubblicato un avviso finalizzato al conferimento di 25 incarichi libero-professionali a medici in possesso dell’attestato relativo al corso propedeutico per l’emergenza territoriale da assegnare alle 16 postazioni del 118. Il provvedimento, al fine “di garantire i Livelli essenziali di assistenza nella Regione Molise, nelle more dell’indizione dell’avviso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato”. La durata degli incarichi e’ di sei mesi.