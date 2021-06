Il Forum molisano a difesa della sanita’ pubblica lancia un nuovo appello sul tema della carenza di personale in regione. “A causa della drammatica situazione in cui versano gli ospedali regionali per mancanza di dirigenti medici, in particolare presso i pronto soccorso – ricorda il presidente Italo Testa – con tutti i comitati aderenti abbiamo chiesto l’intervento temporaneo di Emergency, in attesa dell’espletamento dei concorsi. Senza medici gli ospedali funzioneranno sempre peggio, fino a chiudere”. Del Forum fanno parte associazioni, comitati, operatori di settore, organizzazioni sindacali e semplici cittadini “che combattono per una sanita’ pubblica e di qualita’”. Il nuovo appello, stavolta, e’ rivolto alla cittadinanza, dopo quello ai parlamentari dei giorni scorsi: “Invitiamo anche tutti gli altri comitati ad attivarsi per raccogliere le firme di tutti i cittadini ,affinche’ i sindaci e i prefetti, insieme ai parlamentari molisani, chiedano al Consiglio dei ministri l’autorizzazione all’intervento di Emergency in Molise. Emergency potra’ intervenire solo se autorizzata dal Consiglio dei ministri. E’ necessario firmare ora per evitare che gli ospedali chiudano in tempi brevi”.