Share on Twitter

Share on Facebook

I militari della Stazione di Frosolone, sono intervenuti nei pressi di un bar della zona , dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un cliente che infastidiva gli altri avventori.

Raggiunto l’esercizio pubblico, la pattuglia immediatamente ha individuato la persona, che, in evidente stato di agitazione dovuta ad abuso di sostanze alcoliche, riferiva frasi minacciose nei confronti delle persone presenti.

All’invito dei militari a calmarsi l’uomo avrebbe reagito in modo violento proferendo frasi oltraggiose e minacciose con comportamenti fuori controllo anche nei loro confronti.

Calci e gomitate nei confronti dei militari intervenuti fino a quando sono riusciti a farlo salire in auto per condurlo in Caserma.

Arresti domiciliari per l’uomo con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, in attesa delle determinazioni dell’Autorita’ giudiziaria.