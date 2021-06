Vigili del fuoco di Termoli in azione per un incendio auto all’ingresso di Petacciato, dove un’auto è andata letteralmente a fuoco. I due coniugi che occupavano il veicolo hanno visto uscire il fumo e poi fiamme dal cofano motore. Comprensibilmente spaventati hanno immediatamente accostato l’auto e chiamato i vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato le fiamme. Per gli occupanti del mezzo nessun danno ma solo tanta paura.