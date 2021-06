Con la partecipazione agli Italian Roller Game, Memorial Bruno Tiezzi di Riccione si è di fatto conclusa la stagione agonistica per la squadra di pattinaggio del Cus Molise. Nella kermesse riservata alle categorie giovanissimi ed esordienti, le due portacolori del team universitario, Francesca Di Cristofaro e Francesca Ramaglia, accompagnate dal maestro Simiele si sono fatte onore. Quattro le gare alle quali le due giovani atlete molisane hanno preso parte (gare di abilità e in linea) mettendo in mostra le loro grandi abilità sui pattini a rotelle. La Di Cristofaro è riuscita a chiudere al sedicesimo posto su 142 esordienti nella gara di abilità patendo un po’ di più il caldo e la stanchezza nell’appuntamento lungo. Francesca Ramaglia, invece, è riuscita a vincere una delle quattro gare dimostrando di essere sulla strada giusta per togliersi ancora tante soddisfazioni in futuro. L’appuntamento a carattere nazionale che si è tenuto allo stadio di Riccione, vestito a festa per l’occasione, le due portacolori del Cus Molise hanno confermato i progressi fatti nelle ultime uscite, in una kermesse di grande livello con tante atlete di valore e contendersi il miglior risultato possibile. Per le molisane, guidate dal maestro Simiele, una bella soddisfazione in un finale di stagione vissuto in prima linea tra Abruzzo ed Emilia Romagna. In questi appuntamenti sono state gettate le basi per fare qualcosa di ancora più importante in futuro. “Il lavoro che abbiamo svolto nonostante la situazione difficile dovuta alla pandemia ha dato i frutti sperati – argomenta Simiele – non posso che essere soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Ringrazio il Cus Molise, le ragazze e le loro famiglie che ci hanno sempre dato fiducia. Sono convinto – continua – che partendo da questi risultati possiamo cominciare a programmare la prossima stagione nella quale cercheremo di dare seguito al nostro progetto provando a fare sempre meglio”.