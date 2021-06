Sono 356 i tamponi processati nelle ultime ore in Molise, da cui è stato accertato un solo nuovo positivo, a Campobasso. Dall’ultimo bollettino Asrem emerge anche un nuovo ricovero per Covid in Malattie infettive, dove ora i pazienti ricoverati sono 7. Non ci sono vittime, me non ci sono neppure guariti. Gli attualmente positivi sono 86, mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 13.106.