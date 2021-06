Covid, aumentano, anche se di poco, i contagi in Molise nell’ultima settimana. E’ la situazione fotografata dalla mappa dell’Asrem, aggiornata al 20 giugno, sul contagio in ogni singolo comune. Il Covid è presente su 23 centri della regione, 113 quelli ormai covid free. Campobasso resta i centro più colpito, con 31 attualmente positivi, 2 in più rispetto alla scorsa settimana. Seguono Isernia con 10 casi, Ripalimosani con 5 e Venafro con 4 attualmente positivi. Di seguito la situazione comune per comune.