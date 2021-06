A Campobasso sono 31 i cittadini che risultano ancora positivi al virus, ad oggi 21 giugno 2021.

“Nella settimana che ci siamo appena messi alle spalle – ha fatto sapere il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – i bollettini diramati quotidianamente dall’ASREM hanno indicato che, per quanto riguarda la nostra città, sono state 18 le persone finalmente risultate guarite dal Covid e 20 i nuovi casi di positività accertati.

Si tratta di una situazione che per quanto riguarda i numeri generali – ha aggiunto Gravina – indica una sostanziale stabilità dei positivi totali a Campobasso. Infatti, lunedì scorso, avevamo 29 cittadini positivi in città a fronte dei 31 di oggi.

I laboratori ASREM e i loro operatori – ha spiegato il sindaco – stanno compiendo quotidianamente un lavoro sempre preciso e immediato per giungere, ogni qual volta si verificano situazioni da monitorare e tenere sotto controllo, a una ricostruzione ampia della catena dei contatti. Ciò è un elemento di fondamentale garanzia per tutti e permette di valutare realisticamente la situazione attuale e con essa anche gli scenari quantomeno più immediati, con lucidità e in collaborazione con gli altri enti territoriali. È risaputo come sia ancora estremamente necessario non solo attenersi a quanto stabilito dalle leggi che hanno come scopo esclusivamente quello di tutelare la salute dei singoli e delle comunità di appartenenza, ma anche continuare ad assumere atteggiamenti prudenziali in tutte le situazioni della vita sociale e lavorativa che stiamo riscoprendo con la giusta gradualità.”