Green pass, il Molise c’è: come funziona e come richiederlo. Intanto si va verso l’eliminazione delle mascherine all’aperto

Il green pass rappresenta un altro tassello importante per tornare gradualmente ad una vita normale, dopo oltre un anno di restrizioni e limitazioni anche alle libertà personali. In Molise, come nel resto delle regioni italiane, è già operativo. Si può richiedere attraverso Spid. Non solo: in queste settimane molti cittadini che si sono sottoposti al vaccino stanno ricevendo via mail o attraverso un sms un codice che consente di accedere al fascicolo sanitario dal quale scaricare il certificato vaccinale. Chi non avesse ricevuto nessuna di queste comunicazioni potrà rivolgersi, munito di tessera sanitaria, al farmacista, al medico generale o al pediatra di libera scelta per ottenere le credenziali per accedere alla piattaforma dalla quale scaricare la documentazione necessaria. Il green pass, lo ricordiamo, consente di partecipare ad eventi e cerimonie che si svolgono al chiuso, di viaggiare, di entrare ed uscire dalle zone rosse ed arancioni, di far visita ai familiari che si trovano in rsa. Il presidente Toma ha fatto sapere che la Regione è pronta. Nel frattempo, va avanti la campagna vaccinale a ritmo serrato, al punto che nel mese di luglio saranno ridotti gradualmente anche i centri vaccinali. Una situazione in miglioramento, nonostante l’aumento, contenuto, negli ultimi giorni, dei contagi dovuto ad alcuni cluster già circoscritti. Ma a preoccupare è quello che sta accadendo nelle regioni confinanti, come la Puglia. Il timore è che la variante Delta, possa arrivare proprio da fuori regione. “La situazione è costantemente monitorata. Abbiamo attivato il sistema di sorveglianza per intervenire con tempestività”, ha spiegato Toma che ha anche aggiunto che al momento non ci sono le condizioni di allarme per introdurre ulteriori restrizioni rispetto a quelle già presenti. E sull’eliminazione dell’obbligo delle mascherine all’aperto, su cui nelle prossime ore si esprimerà il Cts, il governatore si è detto favorevole, purché venga sempre rispettato il distanziamento.