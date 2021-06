Forum sanità pubblica: “Mancano medici in ospedali pubblici, si autorizzi l’intervento di Emergency in Molise”

Appello del Forum molisano a difesa della sanità pubblica di qualità.

“A causa della drammatica situazione in cui versano gli ospedali regionali per mancanza di dirigenti medici – scrive in una nota il presidente Italo Testa – in particolare presso i pronto soccorsi, con tutti i comitati aderenti, il Forum chiede l’intervento temporaneo di Emergency, in attesa dell’espletamento dei concorsi”.

“Senza medici – continua – gli ospedali funzioneranno sempre peggio fino a chiudere”.

Di qui l’invito del Forum anche a tutti gli altri comitati ad attivarsi per raccogliere le firme di tutti i cittadini, affinchè i sindaci ed i Prefetti, insieme ai parlamentari molisani, chiedano al Consiglio dei Ministri l’autorizzazione all’intervento di Emergency in Molise, che, sempre secondo il Forum, potrà intervenire solo se autorizzata, appunto, da quest’ultimo.

“Firmiamo ora – è l’appello finale del Forum molisano a difesa della sanita pubblica di qualità – per evitare che gli ospedali chiudano in tempi brevi”.