Covid: zero positivi su 172 tamponi refertati, 7 i guariti e nessun ricovero

Dopo giorni in cui si sono registrati dei positivi, domenica senza nuovi contagi, come emerge dall’ultimo bollettino dell’Asrem. 172 i tamponi refertati. Nessun contagiato, dunque nelle ultime ore, anche se la situazione continua ad essere monitorata e l’invito delle autorità sanitarie è quello di continuare ad osservare le regole e a mantenere comportamenti responsabili.

Zero anche i ricoveri, così come i dimessi e soprattutto nessun decesso, come da giorni.

L’unica casella che fa registrare un incremento è quella dei guariti, ed è una notizia positiva. Sono infatti 7 e riguardano 5 comuni: Campobasso, Matrice, Petrella Tifernina, Ripalimosani e Venafro.

Scendono di nuovo gli attualmente positivi in Molise che sono 84. Restano 6 i ricoverati con Covid, tutti nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli.

Oltre il 56% dei molisani ha ricevuto la prima dose del vaccino mentre intorno al 24% anche la seconda.