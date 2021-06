Caduto dalla bici, non ce l’ha fatta 72enne di Petacciato

PETACCIATO. Ieri mattina era caduto con la sua bicicletta a Petacciato, soccorso e trasferito in ambulanza al San Timoteo, nella tarda serata di ieri il suo cuore si è fermato. Non ce l’ha fatta il 72enne Carlo Ioannone, residente a Petacciato. Troppo grave il trauma cranico. Ne ha dato notizia il sindaco Roberto Di Pardo su facebook.

“Purtroppo, causa una tragica fatalità, ieri 19 giugno, è venuto a mancare Carlo Ioannone.

Carlo – ha scritto il sindaco- era conosciuto e benvoluto da tutto il paese.

Con la sua bicicletta non c’era un giorno, con vento, pioggia o sole, che non ritornasse in paese.

Dalle ore 13 fino alle ore 18, sarà allestita la camera ardente presso la casa funeraria di Bavota a Termoli per tutti coloro volessero rendergli l’ultimo saluto.

I funerali domani pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa di San Rocco”.