Bonus bebè, il Comune di Lucito dà un aiuto economico alle famiglie con bimbi nati nel 2019 e 2020. Il contributo, simbolico, è pari a 100 euro per figlio con residenza anagrafica nel Comune di Lucito e per i successivi tre anni. Una misura dicevamo simbolica ma che evidenzia tutta l’emergenza in atto dello spopolamento delle cosiddette aree interne. Sono in tutto 640 i residenti a Lucito, e di età tra o e 4 anni sono solo 16 bambini, mentre la fascia d’età più rappresentata, di 56 unità, è compresa tra 70 e 74 anni. La domanda per il contributo dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo o mezzo posta all’indirizzo Comune di Lucito, piazza Vittorio Veneto 5, o tramite la PEC comunelucito.utc@legalmail.it Detta domanda va presentata entro e non oltre le ore 12 del 12 luglio 2020, da uno dei genitori e compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune.