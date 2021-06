Covid: 12 nuovi positivi e 3 guariti. Astrazeneca: le disposizioni sulle seconde dosi agli under 60

Sono 12 i nuovi positivi al Covid riscontrati nelle ultime ore e riportati nel bollettino dell’Asrem. Il numero più alto riguarda Isernia, con 5 casi. 2, poi, quelli rispettivamente di Campobasso, Baranello e Monteroduni, uno di Montenero di Bisaccia. Sono 469 i tamponi refertati. Tasso di positività che sale al 2,5%. Sono 3 i nuovi guariti. Nessun decesso.

Restano 6 i ricoverati con Coronavirus in Molise, tutti in Malattie Infettive al Cardarelli. Infatti, a fronte di un nuovo ricovero nel reparto, da registrare anche un dimesso. Sale a 91 il numero degli attualmente positivi nella nostra regione.

Intanto per coloro che hanno meno di 60 anni, hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca e rifiutano il richiamo con Pfizer o Moderna, c’è il via libera alla possibiliTà di completare il ciclo con lo stesso farmaco, cioè appunto Astrazeneca. Sarà però necessario il consenso informato. E’ questo il succo della circolare del ministero della Salute.

“Qualora una persona tra i 18 e 59 anni – si legge – dopo aver ricevuto la prima dose di Astrazeneca, pur a fronte di documentata e accurata informazione fornita dal medico vaccinatore o dagli operatori del Centro vaccinale sui rischi di VITT, rifiuti senza possibilità di convincimento il richiamo con Pfizer o Moderna, il CTS ritiene che, nell’ambito delle indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie del Paese e dopo acquisizione di adeguato consenso informato, debba essere garantita l’autonomia nelle scelte che riguardano la salute dell’individuo”. Può dunque essere somministrata la seconda dose del vaccino anglo-svedese. “Tutto questo – specifica il Ministero della Salute – ferma restando l’indicazione prioritaria di seconda dose con vaccino a mRNA, ispirata ad un principio di massima cautela”.

Infine, dopo la firma del Dpcm con cui viene regolamentato il green pass europeo, utilizzabile dal primo luglio, che potrà essere usato dagli italiani per viaggiare nell’Unione, o in regioni rosse o arancioni, ma anche per molte attività sul territorio nazionale, già arrivano gli avvisi per scaricare, appunto, la certificazione verde.