Contro il lavoro sommerso predisposti un questionario e uno sportello

Termoli bene comune-Rete della Sinistra, contro il lavoro sommerso, ha predisposto, in collaborazione con la Città Invisibile, un questionario sul tema.

“L’ inchiesta, assolutamente anonima, ci permetterà – è scritto in una nota – di avere dati più precisi che ad oggi mancano nelle nostre realtà, per organizzare al meglio la risposta e la proposta politica e per tutelare il diritto ad un lavoro sicuro e retribuito in modo degno.

Per dare anche un aiuto concreto sarà attivato, a partire dal 26 giugno prossimo, uno Sportello di supporto presso la Casa del Popolo di Termoli.