Comitato pro Cardarelli, eletto nuovo presidente: è Mino Dentizzi

Si è riunita l’assemblea del Comitato pro Cardarelli. All’ordine del giorno il rinnovo delle cariche di Presidente e Consiglieri dopo le dimissioni per motivi personali Tommasino Iocca. Eletto all’unanimità presidente Mino Dentizzi e come consiglieri Vincenzo Boncristiano, Francesco Carrozza, Sabatino Del Sordo, Emma de Capoa, Nicolina Iaciofano, Michela Musacchio, Teresa Tomasso, Sergio Torrente, Adelmo di Lembo, Mario Vitarelli. Tutti hanno ribadito l’impegno per la salvaguardia ed il potenziamento della sanità pubblica e l’assemblea si è espressa per una battaglia per l’adeguatezza del numero dei posti di lavoro all’interno degli ospedali molisani e per assumere nuove professionalità e riorganizzare la medicina del territorio e preventiva. L’assemblea ha auspicato l’avvio di un confronto con il presidente di Regione, il commissario e il direttore dell’Asrem per contribuire all’avvio del riassetto della sanità pubblica nella fase postcovid.