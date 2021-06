Istituto Cuoco, incontro tra Polizia Stradale e studenti

In occasione della giornata di chiusura del progetto ICARO 21 (Inter-Cultural Approaches for Road users safety), la più importante campagna di educazione stradale, realizzata dalla Polizia Stradale in collaborazione con il MIUR, che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sull’importanza del rispetto delle regole previste per la circolazione stradale, la Sezione Polizia Stradale di Campobasso, in linea con lo slogan “ESSERCI SEMPRE”, ha voluto dimostrare la propria vicinanza anche a livello empatico agli studenti della V classe dell’Istituto Professionale Vincenzo Cuoco del Capoluogo.

Sabato 19 giugno, infatti, al termine degli esami di Stato, in collaborazione con il Direttore scolastico dell’Istituto, è stato organizzato un incontro della Polizia Stradale con gli studenti, durante il quale sarà commemorato Francesco SEPE, ex alunno del citato Istituto scomparso tragicamente all’età di sedici anni, a causa di un incidente stradale.

Nella circostanza verrà consegnata una targa ricordo ai familiari, giunti nel Capoluogo appositamente dalla Sicilia, regione nella quale si sono trasferiti dopo il tragico evento.

Con il Progetto Icaro la Polizia Stradale si pone l’obiettivo di entrare in contatto con il tessuto scolastico affinché le nuove generazioni siano educate alla legalità ed al rispetto delle regole, con l’intento di evitare eventi tragici come quello che ha coinvolto il giovane Francesco.