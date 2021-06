I colori dello sport oltre le divisioni politiche. A Campobasso centrodestra e PD uniti

I colori dello sport oltre le casacche della politica. E’ questo lo spirito di una mozione presentata dal centrodestra al Comune di Campobasso, prima firma Esposito, condivisa anche dal Partito Democratico. L’idea è quella di sostenere, attraverso una serie di iniziative promozionali, la squadra calcistica del Campobasso salita in Serie C e l’intera città. Il colore rossoblu, dice Domenico Esposito di Forza Italia, come segno generale di riconoscimento per tutte le attività sportive della città e come tratto promozionale verso l’esterno. Brillante l’idea delle felpe rossoblu per gli universitari. All’orizzonte anche la notte rossoblu, prevista per settembre.

Convinta l’adesione del Partito Democratico all’iniziativa che è intervenuto con il capogruppo Giose Trivisonno alla conferenza stampa che ha presentato l’iniziativa

A sottolineare la chiave propositiva e lo spirito unitario è anche Salvatore Colagiovanni dei Popolari per l’Italia.